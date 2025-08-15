PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 48-Jähriger verursacht Unfall und wird handgreiflich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem ein 48-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochmorgen um 07:45 Uhr einen auf einem Supermarktparkplatz in der Neidensteiner Straße geparkten Nissan beim Einparken beschädigte, wurde der Mann durch einen Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Der uneinsichtige 48-Jährige ignorierte den Hinweis des Zeugen und begab sich zunächst in das dortige Lebensmittelgeschäft. Als der 48-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, traf er erneut auf den Zeugen. Hiernach schlug der Mann dem Zeugen mit den flachen Händen beidseitig ins Gesicht. Anschließend stieg der 48-Jährige in seinen Audi und entfernte sich von der Örtlichkeit. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte der 48-Jährige im Nachgang durch Beamte des Polizeireviers Sinsheim ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht sowie Körperverletzung. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

