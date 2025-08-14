PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Graffitisprayer begehen Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz vor 02:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner, dass eine vierköpfige Personengruppe im Bereich der Talstraße bzw. Wilhelm-Haug-Straße Graffitis sprühte.

Auf Ansprache entfernte sich die Gruppierung von der Örtlichkeit, so dass sie beim Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Wiesloch nicht mehr angetroffen werden konnte.

Die Schmierereien umfassten neben einer Krone auch die Schriftzüge "JUNIS", "TANIS", "ABIZE", "SEKORI" und "Aß". Die vier männlichen Personen waren zum Tatzeitpinkt dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen eine kräftige Statur aufwies. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Veränderung des Erscheinungsbildes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

