Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen im Stadtteil Wohlgelegen.

Eine 37-jährige Frau war gegen 10 Uhr mit einem Ford auf der Feudenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Straße Am Jüdischen Friedhof musste sie aufgrund Rotlichts anhalten und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 86-jährigen Citroën-Fahrer übersah das und fuhr der 37-Jährigen ins Heck. Durch den Aufprall wurde der Ford rund 10 Meter nach vorne geschleudert. Sowohl der Fahrer des Citroën als auch die Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell