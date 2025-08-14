PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27-Jährigem aus Heidelberg

Heidelberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 27-Jährigen aus Heidelberg wird hiermit zurückgenommen (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6095553). Der Aufenthaltsort des Vermissten ist inzwischen bekannt, die Suchmaßnahmen wurden daher beendet.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild des Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

