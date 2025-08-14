Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Kollision mit geparktem Auto

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Stadtteil Oststadt ein Unfall, bei dem etwa 32.000 Euro Sachschaden entstand.

Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 08:15 Uhr über den Werderplatz in Richtung Elisabethstraße, als sie ersten Unfallermittlungen zufolge plötzlich erschrak, dabei das Lenkrad verriss und anschließend mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW prallte.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, sodass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

