PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Kollision mit geparktem Auto

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Stadtteil Oststadt ein Unfall, bei dem etwa 32.000 Euro Sachschaden entstand.

Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 08:15 Uhr über den Werderplatz in Richtung Elisabethstraße, als sie ersten Unfallermittlungen zufolge plötzlich erschrak, dabei das Lenkrad verriss und anschließend mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW prallte.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, sodass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren