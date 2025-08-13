Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein aber betrunken mit dem Auto unterwegs

Mannheim (ots)

Ein 34-jähriger Mann war am frühen Mittwochmorgen betrunken mit einem Auto in Mannheim unterwegs. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht in der Untermühlaustraße aufgrund seiner Fahrweise auf. Der Mann war in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er zunächst ins Schleudern und bremste das Fahrzeug daraufhin abrupt ab. Als der Skoda zum Stillstand kam, stand er quer zur Fahrtrichtung in Höhe der Einmündung zur Pyramidenstraße. Die Streifenbesatzung hatte dies beobachtet und wollte den Fahrer daraufhin einer Kontrolle unterziehen. Als dieser das Polizeifahrzeug wahrnahm, setzte er seine Fahrt zunächst fort, hielt aber an der nächsten Kreuzung an und wechselte vom Fahrersitz auf den Rücksitz. Auch das konnte von den Polizeikräften beobachtet werden.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann bei der Kontrolle nicht vorweisen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 34-jährigen Mann wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell