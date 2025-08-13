PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt

Mannheim (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger befuhr am Morgen mit seinem Ford den Kundenparkplatz in der Waldstraße auf der Suche nach einer Parklücke. Als er um kurz nach 09:30 Uhr endlich fündig wurde, verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte das Auto unkontrolliert. Dadurch rammte der Ford ein Parkplatzschild und zwei abgestellte Fahrräder. Die kurze Fahrt endete schließlich an einer Hauswand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

