POL-MA: Heidelberg: Fehlender Schulterblick führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Am Dienstag war eine 50-Jährige mit ihrem Damenrad auf der Bergheimer Straße unterwegs. Ungefähr auf der Höhe der Karl-Metz-Straße streckte die Radfahrerin ihren linken Arm aus, um einen Fahrstreifenwechsel anzukündigen. Ersten Ermittlungen zufolge führte sich aber keinen Schulterblick durch, bevor sie um kurz vor 12:30 Uhr nach links zog. Deshalb übersah sie einen hinter ihr fahrenden BMW. Dessen 71-jähriger Fahrer musste aufgrund des plötzlichen Ausscherens der Radfahrerin eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. In der weiteren Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit einem Mercedes und einem Fiat, die hinter dem BMW auf der Bergheimer Straße unterwegs waren. Der 46-jährige Beifahrer im Fiat wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Sperrung der Bergheimer Straße. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen

