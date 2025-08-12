PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Golfballautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen Unbekannte auf der Golfanlage in Wiesloch zwei Golfballautomaten auf.

Mit einem unbekannten Werkzeug brachen die Unbekannten zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr zwei Golfballautomaten auf und entwendeten daraus das darin enthaltene Münzgeld.

Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062228/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

