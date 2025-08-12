Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl festgenommen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei Männer wurden am Montagabend in Wiesloch nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr informierte eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße die Polizei darüber, dass soeben zwei unbekannte Männer in dem Ladengeschäft gemeinsam eine größere Menge Parfüm gestohlen hätten und nun flüchtig gegangen seien.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den beiden Tätern konnte durch eine Polizeistreife ein Fahrzeug gestoppt werden, das mit drei Männern besetzt war. Auf zwei dieser Männer trafen die Personenbeschreibungen einer Zeugin zu. Der Dritte im Bunde sollte die beiden anderen Männer lediglich an einem vereinbarten Ort abholen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Rucksack mit dem Diebesgut, nämlich Parfüm im Wert von fast 700 Euro, aufgefunden werden.

Gegen die drei Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell