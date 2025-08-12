PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Einen gefälschten Führerschein zeigte ein 20-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn vor.

Während einer Fahndungsstreife wurde eine Polizeistreife auf der A 6 in Höhe Reilingen auf einen Nissan aufmerksam, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung zeigte er den Beamten einen internationalen Führerschein vor, der ihm angeblich in seinem Heimatland aufgrund seiner ukrainischen Fahrerlaubnis ausgestellt worden war. Diesen Führerschein hatte er allerdings nicht dabei. Er konnte lediglich ein Foto dieses Führerscheins auf seinem Mobiltelefon zeigen. Weiteren Nachforschungen zufolge handelt es sich bei den beiden gezeigten Dokumenten nicht um amtlich ausgestellte Dokumente, sondern vielmehr um Fantasiedokumente.

Der angebliche internationale Führerschein wurde einbehalten. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihm wurde zudem untersagt, weiterhin führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:27

    POL-MA: Mannheim: Buntmetalldiebe auf frischer Tat geschnappt

    Mannheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Buntmetalldiebe im Mannheimer Stadtteil Neckarau noch während der Tat in flagranti erwischt. Ein aufmerksamer Nachbar informierte gegen 1.30 Uhr die Polizei darüber, dass er an der nahegelegenen Kindertagesstätte in der Wolframstraße gerade zwei unbekannte Männer beobachtete, die sich sehr auffällig verhalten würden. Offenbar erfolgte hier gerade ein Einbruch. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:15

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 05. August 2025, und Montag, 11. August 2025, wurde in ein Einfamilienhaus im Stadtteil St. Leon eingebrochen und Schmuck entwendet. Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang der Zutritt auf ein eingezäuntes Gartengrundstück im Dreisamweg. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:07

    POL-MA: Mannheim: 26-jähriger Tatverdächtiger bei Fluchtversuch gestellt

    Mannheim (ots) - Am Montagabend wurde ein 26-jähriger Mann von einer Autobesitzerin sowie einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich unbefugt an ihrem im Quadrat E 4 geparkten Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige von den beiden Personen angesprochen wurde, versuchte er zunächst mit einem von ihm mitgeführten Fahrrad zu fliehen. Dies misslang dem Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren