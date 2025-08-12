Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Einen gefälschten Führerschein zeigte ein 20-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn vor.

Während einer Fahndungsstreife wurde eine Polizeistreife auf der A 6 in Höhe Reilingen auf einen Nissan aufmerksam, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung zeigte er den Beamten einen internationalen Führerschein vor, der ihm angeblich in seinem Heimatland aufgrund seiner ukrainischen Fahrerlaubnis ausgestellt worden war. Diesen Führerschein hatte er allerdings nicht dabei. Er konnte lediglich ein Foto dieses Führerscheins auf seinem Mobiltelefon zeigen. Weiteren Nachforschungen zufolge handelt es sich bei den beiden gezeigten Dokumenten nicht um amtlich ausgestellte Dokumente, sondern vielmehr um Fantasiedokumente.

Der angebliche internationale Führerschein wurde einbehalten. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihm wurde zudem untersagt, weiterhin führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren.

