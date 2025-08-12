PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 05. August 2025, und Montag, 11. August 2025, wurde in ein Einfamilienhaus im Stadtteil St. Leon eingebrochen und Schmuck entwendet.

Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang der Zutritt auf ein eingezäuntes Gartengrundstück im Dreisamweg. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen am Fenster angebrachten Rollladen und schlugen die dahinterliegende Scheibe des Fensters ein. Nachdem im weiteren Verlauf die Verriegelung geöffnet werden konnte, suchten die Unbekannten im Inneren des Anwesens nach Wertgegenständen. Dafür öffneten sie sämtliche Behältnisse. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

