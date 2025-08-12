Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher nach Suchaktion festgenommen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend um kurz vor 23 Uhr konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Nord sowie der Polizeihundestaffel nach einer Suchaktion einen Einbrecher im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Dossenheim festnehmen.

Die Eigentümerin einer Gartenhütte wurde durch deren Sicherheitssystem über den Einbruch informiert und eilte umgehend zur Hütte. Nachdem der 54-jährige Täter die Flucht ergriffen hatte, verfolgte die 47-jährige Eigentümerin der Hütte den Einbrecher, bis dieser in einem Maisfeld verschwand.

Die hinzugerufenen Polizeikräfte umstellten daraufhin das Feld. Ein Polizeihund konnte den 54-Jährigen im Feldgebiet schließlich aufspüren, wonach er festgenommen wurde.

Ob er etwas entwendet hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell