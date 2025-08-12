PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt nach Unfall auf Seite zum Liegen.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 14:30 Uhr kippte ein Citroën nach einem Unfall in der Greiner Straße zur Seite, nachdem die Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen war.

Die 19-jährige Lenkerin war ersten Ermittlungen zufolge mit zwei weiteren Insassen mit nichat angepasster Geschwindigkeit von Schönau in Richtung Grein unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr anschließend eine Böschung hinauf, wonach der Citroën zur Seite kippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Glücklicherweise blieben die drei Insassen unverletzt und gelangten selbstständig aus dem Auto. Da das Fahrzeug einen Abhang abzurutschen drohte, musste die freiwillige Feuerwehr Schönau den Citroën aufrichten und bis zum Eintreffen eines Bergungsunternehmens sichern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

