Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/L 590: Verlorene Ladung führt zu Unfall

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/L 590 (ots)

Ein 23-Jähriger war am Montag mit seinem BMW und einem Anhänger von Schwanheim in Richtung Eberbach auf der L 590 unterwegs. Da er die Ladung auf seinem Anhänger nicht ausreichend gesichert hatte, verteilte sich in einer Kurve um kurz vor 18:30 Uhr Rollsplitt auf der Fahrbahn. Kaum eine Stunde später führten die verloren gegangenen kleinen Steine zu einem Unfall mit einem Verletzten. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad um 19:20 Uhr auf der gleichen Strecke in Richtung Eberbach. Der Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, als die Reifen auf dem Splitt wegrutschten. Der 26-Jährige schlitterte in den rechten Grünstreifen, stürzte von dort eine Böschung hinunter, blieb an einem Erdhaufen hängen und überschlug sich. Trotzdem verletzte er sich nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht. Er kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Gegen der 23-Jährigen, der den Splitt verloren hatte, ermittelt nun des Polizeirevier Eberbach wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei fuhr die weitere Strecke ab, um sicherzustellen, dass kein weiterer Rollsplitt auf der L 590 verteilt lag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

