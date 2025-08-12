Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Bismarckstraße in Fahrtrichtung des Mannheimer Schlosses zu einem Einsatz von Polizei und dem Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Unfall, bei dem ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidierte. Näheres zum Unfallhergang oder zu möglichen verletzten Personen ist bislang noch nicht bekannt. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

