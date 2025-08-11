PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Mann randaliert vor Hotel

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag begab sich um kurz nach Mitternacht ein alkoholisierter 27-Jähriger in das Foyer eines Hotels in der Schlossstraße, in welchem eine Hochzeitsfeier stattfand. Da der Mann betrunken und aggressiv wirkte und zudem kein Gast der Feier war, verwehrte man ihm den weiteren Zugang. Als Reaktion hierauf ergriff der Mann ein Glas und warf es gegen eine Wand. Anschließend ging er auf den angrenzenden Parkplatz und trat gegen mehrere Fahrzeuge, wodurch er diese beschädigte. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem der Hochzeitgäste. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nahm schließlich den 27-Jährigen in Gewahrsam, wogegen sich dieser wehrte. Da es Anzeichen für einen psychischen Ausnahmezustand bei dem Mann gab, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der von ihm verursachte Sachschaden an den Autos wird auf 5.000 Euro geschätzt. Er muss sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

