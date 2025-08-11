PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung unter Fußballfans - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kam es um kurz nach 10 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans. Zeugen meldeten, dass sich mehrere Personen aus dem Umfeld eines Stuttgarter Fußballvereins dort eine körperliche Auseinandersetzung mit Sandhäuser Fußballfans lieferten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 17-Jähriger vor einer Garage in der Jahnstraße unvermittelt von drei Männern mit Fausthieben sowie Tritten angegriffen und dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde zudem das Fantrikot des Jugendlichen zerrissen. Derzeit wird ermittelt, ob es auch zu Übergriffen auf andere Fußballfans kam. Eine Polizeistreife konnte kurz nach der Tat im Neubachweg ein Fahrzeug mir fünf Tatverdächtigen stoppen. Die Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie besteht der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen zu den Tathintergründen und Tatbeteiligungen führt der Polizeiposten Sandhausen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06224/ 2481 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

