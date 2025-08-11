Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 53-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Eberbach leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 6:45 Uhr mit einem VW-Transporter auf der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung B 37 unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße übersah er einen entgegenkommenden 53-Jährigen, der mit einem Kleinkraftroller unterwegs war. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der Rollerfahrer zu Sturz, rutschte über die Fahrbahn und kam in Höhe der dortigen Tankstelle zum Liegen. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

