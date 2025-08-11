PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 53-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Eberbach leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 6:45 Uhr mit einem VW-Transporter auf der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung B 37 unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße übersah er einen entgegenkommenden 53-Jährigen, der mit einem Kleinkraftroller unterwegs war. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der Rollerfahrer zu Sturz, rutschte über die Fahrbahn und kam in Höhe der dortigen Tankstelle zum Liegen. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:04

    POL-MA: Heidelberg: Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

    Heidelberg (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrern am Sonntagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurde eine 59-jährige Unfallbeteiligte lebensgefährlich verletzt. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts unterwegs und fuhr dabei hinter ihrem Ehemann. Als sie ausscherte, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:41

    POL-MA: Heidelberg/B 37: Autofahrer streift mehrere Absperrpoller und Straßenlaterne

    Heidelberg/B 37 (ots) - Ein 75-jähriger VW-Fahrer verursachte am Freitagvormittag einen Unfall, als er auf der B 37 in Richtung Heidelberg-Bergheim unterwegs war. Der Autofahrer befand sich kurz hinter der Alten Brücke auf der Straße Neckarstaden, als er gegen 07:30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:41

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit auf Parkplatz eskaliert - Zeugenaufruf

    Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag mündete ein verbaler Streit in eine körperliche Auseinandersetzung. Um kurz vor 2:30 Uhr am Samstag fuhren die drei späteren Geschädigten mit dem Auto auf den Parkplatz eines Schnellimbissrestaurants in der Gleisstraße. Dort blockierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren