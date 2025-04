Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Lagerhalle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ahle; Tatzeit: zwischen 27.03.2025, 15.00 Uhr, und 01.04.2025, 14.45 Uhr;

In die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens eingedrungen sind Unbekannte in der Bauerschaft Heek-Ahle. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere der Halle. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagnachmittag. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell