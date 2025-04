POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Breslauer Straße; Unfallzeit: 02.04.2025, 09.40 Uhr; Einen weißen Skoda Kamiq beschädigt hat ein Unbekannter in Bocholt. Das Fahrzeug hatte am Mittwochmorgen in Höhe einer Baustelle an der Breslauer Straße gestanden. Der Flüchtige beschädigte den Pkw vorn rechts am Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Zeugen ...

mehr