POL-PPWP: Erst mit Falschgeld bezahlt, dann Ware gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Weil sie vermutlich von einem "falschen Handwerker" hereingelegt wurde, hat eine Frau aus dem nördlichen Stadtgebiet am Mittwoch Anzeige erstattet. Wie die Seniorin mitteilte, hatte ein unbekannter Mann in Handwerkerkleidung gegen 9:30 Uhr an ihrer Tür geklingelt. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und behauptete, dass er den Wasserdruck im Haus prüfen müsste. Nachdem die Frau ihn in ihr Haus gelassen hatte, begab sich der Mann unter ...

