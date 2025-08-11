Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit auf Parkplatz eskaliert - Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag mündete ein verbaler Streit in eine körperliche Auseinandersetzung. Um kurz vor 2:30 Uhr am Samstag fuhren die drei späteren Geschädigten mit dem Auto auf den Parkplatz eines Schnellimbissrestaurants in der Gleisstraße. Dort blockierte ein graues Auto ihre Weiterfahrt. Einer der drei, der 18-jährige Fahrer, ging zu dem grauen Fahrzeug und bat dessen Fahrer zur Seite zu fahren. Das war Anlass für einen lautstarken Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf stiegen der Fahrer des grauen Autos sowie sein Beifahrer aus. Auch die anderen beiden Insassen des Autos des 18-Jährigen verließen das Fahrzeug und gesellten sich zu ihrem Kumpel. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer auf den 18-Jährigen und seine ebenfalls 18-jährigen Begleiter eingeschlagen haben. Alle drei jungen Männer wurde durch die Attacken leicht verletzt. Nach dem Angriff stiegen die beiden Angreifer in das graue Auto und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die beiden Tatverdächtigen werden als 20-25 Jahre alt und 180 cm bis 190 cm groß beschrieben. Der Fahrer hatte blonde kurze Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen engen Hose. Sein Beifahrer hatte schwarze kurze Haare und war komplett schwarz bekleidet.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06205/ 2860-0 zu melden

