Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter vorm Klinikum geklaut

Suhl (ots)

Eine 14-Jährige sicherte Dienstagnachmittag ihren E-Scooter mittels Schloss an einer Metallstange vor dem Krankenhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl und begab sich anschließend in das Gebäude. Als sie gegen 20:00 Uhr zurückkam, war ihr Fahrzeug weg. Unbekannte Täter hatten den E-Scooter der Marke Xiaomi im Wert von über 300 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0122423/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

