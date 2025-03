Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Bünder fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (26.3.), um 19.16 Uhr einen Seat. Dieser befand sich zunächst auf einem Parkplatz an der Sedanstraße und beabsichtigte, auf diese abzubiegen. Der bis dahin unbekannte Fahrer hatte zunächst kein Licht an seinem Fahrzeug eingeschaltet und fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hindenburgstraße. Auf Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte der Fahrer zunächst nicht, hielt dann jedoch an der Friedrichstraße an. Aus dem Fahrzeuginneren drang sogleich Alkoholgeruch und der Fahrer zeigte deutliche Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Noch vor Ort durchgeführte Tests fielen positiv aus, sodass der Mann, bei dem es sich um einen 21-jährigen Bünder handelt, zur Blutprobenentnahme auf die Bünder Wache gebracht wurde. Hier wurde sein Führerschein beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

