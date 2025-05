Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garten beschädigt

Breitungen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Dienstagnachmittag einen Garten in der Geschwister-Scholl-Straße in Breitungen. Sie zerstörten ein Zaunfeld sowie die Gartentür und rissen mehrere Solarleuchten und Dekoartikel aus dem Boden und warfen sie umher. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0122183/2025 entgegen.

