POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf frischer Tat ertappt: Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aus Kiosk zu entwenden - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde eine Zeugin auf laute Schlaggeräusche aufmerksam. Die Frau konnte den Lärm einem 24h-Kiosk in der Hauptstraße zuordnen und näherte sich dem Geschäft. Dort konnte sie zwei Männer beobachten, wie sie im Inneren des Kiosks versuchten, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Als die Frau die beiden Täter ansprach, ließen die Unbekannten von dem mittlerweile aus der Wand gerissenen Automaten ab und ergriffen mit einem grauen Pkw die Flucht in unbekannte Richtung. Nähere Hinweise zu den Tätern sowie zum Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 1003-0 zu melden.

