Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Ketsch stürzte ein 30-jähriger Rollerfahrer ohne Fremdbeteiligung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 30-Jährige war kurz vor 22 Uhr mit seinem Motorroller auf der Hockenheimer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe der Karlsruher Straße verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und überfuhr zunächst die Verkehrsinsel des Fußgängerüberwegs. Im Innenbereich des Kreisverkehrs stürzte er und rutschte mit seinem Motorrad bis zur gegenüberliegenden Einfahrt des Kreisels. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Schulterbereich, an den Armen und im Beckenbereich zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell