Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in ein Anwesen - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag, 15:50 Uhr, hebelte eine bisher unbekannte Täterschaft zwei Fenster eines Anwesens in der Sommergasse auf. Als sich der oder die Unbekannte anschließend Zutritt über eines der Fenster verschafft hatte, nahm der oder die Täter/in einen in der Wohnung befindlichen Tresor an sich und flüchtete vermutlich über das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht abschließend beziffern. Neben Bargeld befanden sich Schmuck sowie diverse Fahrzeugdokumente in dem Tresor.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

