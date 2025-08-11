Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufsteller mit blauer und schwarzer Farbe besprüht - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 06. August 2025, und Freitag, 08. August 2025, wurde ein Aufsteller in der Birkenauer Talstraße mit Farbe beschmiert.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr und Freitagfrüh gegen 08:00 Uhr den Aufsteller mit blauer und schwarzer Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

