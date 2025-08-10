PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall mit tödlich verletzter Person

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger die B45 aus Richtung Mauer kommend in Fahrtrichtung Meckesheim. Bereits auf Höhe Meckesheim-Mitte touchierte er eine Mauer und mehrere Schutzplanken. Bei einem darauffolgenden Überholvorgang, blieb er an dem Außenspiegel eines Porsches hängen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Überfahren eines Fahrbahnteilers hob das Fahrzeug vom Boden ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B45 bis 15:10 Uhr voll gesperrt werden. Der BMW erlitt Totalschaden. Des Weiteren wurden Schutzplanken auf einer Strecke von ca. 60 Metern beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim. Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zum Unfallablauf und zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 23:40

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM2

    Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es heute zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Gutenbergstraße in Ketsch. Ein 21-jähriger Mann arbeitete in einer Garage an seinem BMW M3, als sich Benzin durch einen Funkenschlag entzündete. Trotz Löschversuchen der Anwohner und dem entschlossenen Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ketsch brannte die Garage vollständig aus. Auch ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 19:28

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM1

    Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Garage in der Gutenbergstraße in Ketsch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr versucht derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren