POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM1

Mannheim (ots) - Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr meldete sich eine 90-jährige Frau bei der Polizei und gab an, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau in der Speyerer Straße und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen ...

mehr