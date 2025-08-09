POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM1
Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Garage in der Gutenbergstraße in Ketsch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr versucht derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt.
Es wird nachberichtet.
