Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM1

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Garage in der Gutenbergstraße in Ketsch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr versucht derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

