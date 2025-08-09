PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Heidelberg (ots)

Heute Morgen gegen 03:45 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Hauptstraße einen 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Beim Herantreten an den 27-Jährigen konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,24 Promille, weshalb von absoluter Fahruntüchtigkeit ausgegangen wurde.

Der Mann wurde zum Polizeirevier gebracht, wo ein Polizeiarzt eine Blutentnahme durchführte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wie sich herausstellte, besitzt der 27-Jährige nach einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits keine gültige Fahrerlaubnis mehr.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Gizem Boz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

