POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlich genutzten Subaru Forester einen Feldweg im Bereich des "Radwaldes" und beabsichtigte, nach rechts auf den Verbindungsweg zwischen Helmstadt und Reichartshausen, parallel zur K4188, in Fahrtrichtung Helmstadt einzubiegen. Aufgrund eines angrenzenden Maisfeldes, dessen Höhe die Sicht auf den Verbindungsweg erheblich einschränkte, übersah der 56-Jährige zwei aus Richtung Helmstadt herannahende Fahrradfahrer - einen 34-jährigen Mann sowie dessen Begleiter. Alle Beteiligten versuchen noch zu bremsen, dem 34-jährigen Radfahrer gelang es jedoch nicht, rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Er kollidierte frontal mit dem Subaru, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend in das angrenzende Maisfeld abgewiesen, wo er zum liegen kam.

Der Radfahrer trug keinen Helm und verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich, weshalb er durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Fabian Horn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

