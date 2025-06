Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen: Welcome Day 2025 - Vielfalt, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit im Fokus

Nienburg (ots)

Oldenburg, 28. Juni 2025 - Mit dem heutigen Welcome Day hat die Polizeiakademie Niedersachsen am Standort Oldenburg rund 260 neue Bewerberinnen und Bewerber sowie dienstjüngste Polizeianwärterinnen und -anwärter begrüßt. Insgesamt nahmen über 1400 Gäste an der Veranstaltung teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen nicht Unterhaltung oder Inszenierung, sondern die Werte, die unsere Polizei täglich prägen: Verantwortungsbewusstsein, gesellschaftliche Relevanz und ein zukunftsfähiges Studium.

Die Polizei Niedersachsen präsentierte sich an diesem Tag nicht nur als Arbeitgeber mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten - vom Einsatz- und Streifendienst über die Kriminaltechnik bis hin zu internationalen Kooperationen - sondern vor allem als moderner, lernender und demokratisch geprägter Akteur im öffentlichen Raum.

Wie auch in den vergangenen Jahren war Daniela Behrens, Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung beim Welcome Day 2025 zu gegen. Hierbei nahm Frau Behrens insbesondere das Wertesystem der Polizei in den Fokus. "Unsere Polizei braucht junge Menschen mit Haltung, Verantwortungsbewusstsein und Offenheit. Der Welcome Day ist für viele der erste Schritt auf diesem Weg. Wir zeigen heute: Die Polizeiarbeit ist vielfältig und sie ist ein zentraler Pfeiler für unser demokratisches Zusammenleben. Wer diese Tugenden mitbringt, erlebt in der Polizei einen der vielfältigsten Berufe, den unsere Gesellschaft zu bieten hat. Der Welcome Day ist eine tolle Gelegenheit für unsere zukünftigen Polizistinnen und Polizisten, sich einen Überblick über die Bandbreite des Berufes zu verschaffen."

Zitat Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen: "Der Welcome Day ist kein Selbstzweck, sondern ein strategischer Baustein unserer Nachwuchsgewinnung. Wir wollen unseren neuen Studierenden nicht nur ein herzliches Willkommen bieten, sondern ihnen von Anfang an ein realistisches Bild von Studium, Einsatz und den zahlreichen Wegen innerhalb der Polizei zeichnen. Dabei legen wir besonderen Wert auf gesellschaftliche Verantwortung, Teamfähigkeit - und eine hohe fachliche wie persönliche Resilienz."

Vielfalt zeigen - Perspektiven schaffen

In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung, zunehmender digitaler Herausforderungen und internationaler Vernetzung wird die Polizei mehr denn je gefordert, flexibel, reflektiert und kompetent zu handeln. Genau deshalb setzt die Polizeiakademie Niedersachsen auf ein modernes, praxisnahes Studium, das nicht nur rechtliches und taktisches Wissen vermittelt, sondern auch ethische, interkulturelle und psychosoziale Kompetenzen stärkt.

Auf dem Welcome Day konnten die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Themenbereiche kennenlernen:

- Trainings und Szenarien aus dem Studienalltag, Einsatztraining und Kommunikation - Spezialisierte Einheiten wie die Reiter- und Hundeführerstaffel in Aktion erleben - Polizeiliche Einsatzlagen, demonstriert von der Bereitschaftspolizei - Einblicke in internationale Kooperationen, Austauschprogramme oder länderübergreifende Ermittlungen - Digitalisierung im Polizeialltag, der Umgang mit Cybercrime oder digitaler Beweissicherung - Psychische Resilienz und Belastbarkeit als wesentliche Ausbildungsinhalte - Bühnenvorführungen und Gespräche mit Studierenden, Ausbilderinnen, Ausbildern und Führungskräften

Darüber hinaus zeigt die Polizeiakademie Niedersachsen mit ihrer gelebten Haltung auch außerhalb des Studienplans, wie demokratische Werte aktiv gefördert werden: Seit 2024 ist die Polizeiakademie Niedersachsen Teil des Netzwerks Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage und bekennt sich damit sichtbar zu einem diskriminierungssensiblen und rassismuskritischen Lern- und Arbeitsumfeld. Diese Selbstverpflichtung bedeutet: Wir schauen nicht weg, wenn menschenfeindliche Einstellungen auftreten - wir handeln. Studierende ebenso wie Stammpersonal setzen sich aktiv gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit oder Sexismus ein. Darüber hinaus engagieren sich zahlreiche Angehörige der Akademie im Netzwerk der Demokratiepatinnen und -paten, das Exkursionen, Gedenkstättenbesuche, Zeitzeugengespräche und Workshops zur Demokratie- und Erinnerungsarbeit initiiert - von Berlin über Brüssel bis nach Israel. In enger Zusammenarbeit mit Gemeinden und Vereinen - wie Ankommen - OL, der Türkischen Gemeinde in Deutschland oder der Islamischen Gemeinde Oldenburg - werden Brücken gebaut und Vertrauen gestärkt. Auch der Welcome Day 2025 bietet Raum für Austausch, Reflexion und Begegnung - und macht erlebbar, wie eine demokratische Polizei gemeinsam mit der Gesellschaft gestaltet werden kann.

Polizei der Zukunft beginnt im Studium

Mit dem Welcome Day zeigt die Polizeiakademie Niedersachsen bewusst: Der Einstieg in den Polizeiberuf beginnt nicht mit Uniform und Einsatz, sondern mit Haltung, Verständnis und der Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Akademie schafft dafür ein modernes Lernumfeld, das junge Menschen nicht nur ausbildet, sondern gezielt auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet.

Demokratie stärken, Vielfalt leben, Sicherheit gestalten - das ist die Polizei Niedersachsen.

Hintergrund

Der "Welcome Day" bietet Einblicke in die Themenschwerpunkte des Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen und Informationen über Verwendungsmöglichkeiten im Anschluss an das dreijährige akkreditierte Bachelorstudium.

Dazu gehören unter anderem der Einsatz- und Streifendienst, die Spezialeinheiten, die Kriminaltechnik, das Landeskriminalamt, die Wasserschutzpolizei, die Diensthundeführer- als auch die Reiterstaffel, die Bereitschaftspolizei, die Hubschrauberstaffel. Nicht zuletzt präsentieren sich außerdem die Ethik-Seelsorge-Beratung und die psychosozialen Beratungsmöglichkeiten der Polizei Niedersachsen.

Hierzu stehen langjährige wie auch jüngere Kolleginnen und Kollegen aus allen Polizeibehörden an den Infoständen Rede und Antwort. Dieser Überblick vom polizeilichen Campus mit Vorlesungen, polizeipraktischer Ausbildung und sportlichen Trainingseinheiten wird durch einen repräsentativen Querschnitt der Polizeibehörden ergänzt.

Die Polizeiakademie Niedersachsen freut sich über jede weitere Bewerberin und jeden weiteren Bewerber. Interessierte können sich umfangreich auf http://www.polizei-studium.de informieren.

