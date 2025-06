Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Demokratie im Dialog: Bundespräsident a. D. Joachim Gauck besucht Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg/Weser, 20. Juni 2025 - Bundespräsident a. D. Joachim Gauck war heute zu Gast an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg. Eingeladen wurde er vom Direktor der Akademie, Carsten Rose. Getragen von der Überzeugung, dass eine starke Demokratie nach einer demokratiestarken Polizei verlangt, stand im Zentrum des Besuchs der Austausch über demokratische Werte, gesellschaftliche Verantwortung und die Rolle der Polizei im demokratischen Rechtsstaat.

Rund 70 Gäste - überwiegend Polizeistudierende der Akademie, aber auch einige besonders engagiert für die Demokratie eintretende Polizeibeschäftigte aus ganz Niedersachsen, daneben Niedersachsens Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens Prof. Dr. Gerhard Wegner sowie Landespolizeipräsident Axel Brockmann - kamen in der Polizeiakademie zusammen. In einem moderierten Dialog sprach Joachim Gauck über die Herausforderungen unserer Zeit: demokratische Resilienz angesichts gesellschaftlicher Polarisierung, die Bedeutung historischer Erinnerung und die Notwendigkeit, autoritären Tendenzen aktiv entgegenzutreten.

Besondere Aufmerksamkeit galt der von der Polizeiakademie Niedersachsen vor fünf Jahren gestarteten Initiative zur Stärkung der demokratischen Resilienz. Was diese Initiative so besonders macht, ist das persönliche Engagement vieler Menschen - innerhalb und außerhalb der Polizei. So entstehen demokratiestärkende Räume für Kommunikation, Reflexion und persönliche Entwicklung - und es zeigt sich, dass gelebte Demokratie nicht nur möglich, sondern in der Polizei auch praktisch machbar und wirksam ist.

"Der Besuch von Herrn Gauck ist für uns eine große Ehre und zugleich Bestätigung unseres Weges", sagte Akademiedirektor Carsten Rose. "Er macht deutlich, dass Demokratiearbeit innerhalb der Polizei nicht nur notwendig, sondern auch wirksam und gesellschaftlich anerkannt ist." Mit seinem Besuch unterstrich Joachim Gauck die Bedeutung aktiver demokratischer Bildungsarbeit und würdigte die Polizei als unverzichtbaren Bestandteil einer wehrhaften Demokratie. "Ihr Besuch ist für uns weit mehr als ein symbolischer Akt. Wir nehmen aus Ihren Worten und Ihrer Wertschätzung viel positive Energie, Überzeugung und Tatkraft für unsere weitere Arbeit", so Rose in seinem Grußwort an Gauck.

Hintergrundinformationen:

Seit November 2019 ermöglicht die Initiative "Polizeischutz für die Demokratie" Angehörigen des Polizeidienstes die Möglichkeit, sich als Demokratiepatinnen und Demokratiepaten freiwillig im Sinne demokratischer Werteinnerhalb ihres Berufsalltags zu engagieren. Ziel ist es, das demokratische Selbstverständnis innerhalb der Polizei zu stärken und ihre Resilienz gegenüber extremistischen und demokratiefeindlichen Strömungen zu fördern. Ein zentrales Merkmal des Projekts ist die enge Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Partnern im Bereich politischer Bildung und Demokratieförderung. Unter dem Dach "Demokratiestarke Polizei" entstand in Kooperation mit dem Verein Gegen Vergessen -Für Demokratie e.V. und mit Unterstützung der Stiftung Mercator ein länderübergreifendes Format, das neue Wege der Vernetzung und Stärkung demokratischer Kultur innerhalb der Polizei ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.demokratiestarkepolizei.de/bundeslaender/polizei-niedersachsen/

