Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Tag der Forschung 2025 der Polizeiakademie Niedersachsen Polizeiforschung tritt in lebendigen Austausch mit der Polizeipraxis

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am 3. Juni 2025 fand in den Räumen der Zentralen Polizeidirektion Hannover der diesjährige Tag der Forschung der Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI) statt. Rund 90 Polizeibeamtinnen und -beamte aus ganz Niedersachsen sowie Gäste aus Polizeihochschulen, Forschungseinrichtungen und Akademien nahmen teil. Gastgebende waren der Direktor der Polizeiakademie, Carsten Rose, sowie Dr. Astrid Jacobsen, stellvertretende Leiterin des Instituts für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung (IKriS) und Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen.

Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch zwischen Forschung und polizeilicher Praxis zu stärken. Sechs Professorinnen und Professoren der Polizeiakademie präsentierten kompakte Einblicke in ihre aktuellen Forschungsprojekte - mit Themen von Jugendgewalt und Korruptionsprävention über digitale Bedrohungslagen bis hin zu Ersatzfreiheitsstrafe und Antisemitismus aus jüdischer Perspektive. In den anschließenden Diskussionen wurde deutlich, wie praxisrelevant wissenschaftliche Erkenntnisse für die tägliche Polizeiarbeit sind.

"Wissen ist die stärkste Waffe der Ermittler - je enger Wissenschaft und Polizei zusammenarbeiten, desto präziser und effektiver wird die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen der Landespolizei", erklärte Akademieleiter Carsten Rose. Ein funktionierender Austausch zwischen Forschung und Praxis sei entscheidend für die Weiterentwicklung der Strafverfolgung und die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.

Dr. Astrid Jacobsen betonte: "Mit dem Tag der Forschung haben wir eine Plattform geschaffen, die es ermöglicht, Einblicke in aktuelle Projekte an der Polizeiakademie zu gewinnen. Der direkte Austausch mit den Forschenden eröffnet neue Perspektiven für die Praxis."

Hintergrund: Das Institut für Kriminalitäts- und Sicherheitsforschung (IKriS) begleitet als wissenschaftliche Einrichtung die Forschungsaktivitäten an der Polizeiakademie Niedersachsen seit 2021. Das IKriS unterstützt unabhängige Forschung, die sich ausschließlich wissenschaftlichen Qualitätsstandards verpflichtet fühlt. Neben der internen und externen Vernetzung legt das IKriS besonderen Wert auf einen effektiven Wissenstransfer in Polizei, Fachöffentlichkeit und Medien. Dazu zählen u.a. der regelmäßig erscheinende "Research Brief" sowie eine eigene wissenschaftliche Schriftenreihe. Weitere Informationen zum IKriS finden Sie unter: https://www.pa.polizei-nds.de/startseite/wir_uber_uns/das_ikris/

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell