Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl in Mannheim-Lindenhof - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr meldete sich eine 90-jährige Frau bei der Polizei und gab an, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau in der Speyerer Straße und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass Schmuckstücke im Wert von rund 10.000 Euro entwendet worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich zu melden. Ebenso werden Personen gebeten, die möglicherweise selbst geschädigt wurden oder denen ähnliche Vorfälle aufgefallen sind, sich umgehend mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell