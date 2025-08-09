PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl in Mannheim-Lindenhof - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr meldete sich eine 90-jährige Frau bei der Polizei und gab an, Opfer eines Trickdiebstahls geworden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau in der Speyerer Straße und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand, Arbeiten durchführen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass Schmuckstücke im Wert von rund 10.000 Euro entwendet worden waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich zu melden. Ebenso werden Personen gebeten, die möglicherweise selbst geschädigt wurden oder denen ähnliche Vorfälle aufgefallen sind, sich umgehend mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Fabian Horn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 08:40

    POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

    Heidelberg (ots) - Heute Morgen gegen 03:45 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Hauptstraße einen 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Beim Herantreten an den 27-Jährigen konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,24 Promille, weshalb von ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:00

    POL-MA: Mannheim: Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Mannheim (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Neckarvorlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 18-jähriger Fahrer einer Piaggio und ein 19-jähriger Fahrer einer Aprilia die Neckarvorlandstraße vom Salzkai ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren