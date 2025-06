POL-PB: 64-Jähriger wird Opfer von Online-Betrügern über Messenger-Dienst "Telegram"

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (bb) Nach einem Diebstahl aus einem Auto in der Verner Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus hat die Polizei Samstagnacht, 21. Juni, zwei Tatverdächtige festgenommen. Eine Zeugin hatte der Polizei gegen 01.15 Uhr zwei Männer gemeldet, die sich in einer Grundstückseinfahrt an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten. Als diese die Zeugin wahrnahmen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

