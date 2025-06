POL-PB: Diebstahl aus Pkw - Täter festgenommen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 19. Juni, 15.00 Uhr und Freitag, 20. Juni, 8.40 Uhr einen Container auf einer Baustelle am Emilie-Rosenthal-Weg in Paderborn-Schloß Neuhaus auf und stahlen Werkzeug. Der 53-jährige Handwerker, der Arbeiten an einer Skulptur ausführt, meldete den Aufbruch am Sonntag, 22. Juni bei der Polizei. Unbekannte brachen das Schloss auf, stahlen ...

