POL-NB: Diebe flüchten mit Staubsauger und Schnaps

Neustrelitz (ots)

Am Montag, den 19.05.2025, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Penzliner Straße in Neustrelitz.

Durch eine Mitarbeiterin des Marktes wurden drei Männer bei einer gemeinsamen Diebstahlshandlung beobachtet als am Ausgang ein Alarm ertönte. Während ein Mann mit zwei verpackten Staubsaugern und einem Rucksack voller Glasflaschen den Laden verließ, hielt ein zweiter Mann ihm die Tür auf. Im Anschluss flüchteten sie mit einem weiteren Mann, der zuvor ebenfalls in dem Geschäft war, mit einem grauen Mazda 6 mit dem Kennzeichen NEB-10505 in Richtung der dortigen Garagen.

Die Mitarbeiterin stellte im Anschluss an die Anzeigenaufnahme fest, dass es sich bei den Glasflaschen im Rucksack um 12 Flaschen Rum gehandelt habe. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Weder die drei Männer noch das Fahrzeug konnten im Nahbereich durch die Kollegen des Polizeihauptreviers Neustrelitz festgestellt werden. Ein Tatverdächtiger konnte wie folgt beschrieben werden: groß, schlanke Figur, blonde Haare und circa 20-30 Jahre alt. Ein weiterer Mann soll einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben.

Sollten Sie Angaben zu den Personen oder zum Fahrzeug machen können, melden Sie sich jederzeit beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der 03981-258224 oder bei der Onlinewache unter polizei.mvnet.de.

