POL-NB: Mann entkleidet sich auf der Fahrbahn

Neubrandenburg (ots) - Die markanten Verkaufshäuschen stehen wieder überall und locken mit den roten Früchten Schleckermäulchen an. Und bei manch' einem scheint der Hyper so groß zu sein, dass er nicht bis zu den Öffnungszeiten warten kann: In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte nach einem Bürgerhinweis einen Mann, der zuvor in einen Erdbeerstand in der Ziolkowskistraße ...

mehr