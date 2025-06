Polizei Paderborn

POL-PB: Raub mit Messer am Westerntor - Geschädigter leicht verletzt

Paderborn (ots)

(bb) Die Polizei hat am Freitag, 20. Juni, einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er steht in Verdacht einem 28-Jährigen am Westerntor zuvor ein Mobiltelefon geraubt und das Opfer zudem mit einem Messer leicht verletzt zu haben.

Der Tatverdächtige und der spätere Geschädigte hielten sich gegen 20.15 Uhr am Westerntor auf. Aus unbekannter Ursache entwendete der 20-Jährige dem 28-Jährigen das Handy. Gleichzeitig zückte er ein Einhandmesser und verletzte den Geschädigten damit an der Hand. Der 28-Jährige meldete den Vorfall kurze Zeit später bei der Polizei. Eine Nahfandung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ. Allerdings wurde dieser wenig später nach einem Hinweis des Geschädigten in der Alten Torgasse angetroffen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und dem Verstoß nach dem Arzneimittelgesetz ein. Der 28-Jährige musste wegen seiner Handverletzung nicht ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell