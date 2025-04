Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Erneut zwei Haftbefehle durch Bundespolizei vollstreckt

Hannover (ots)

Erneut konnte die Bundespolizei am Flughafen Hannover am gestrigen Tag zwei offene Haftbefehle vollstrecken.

Bei der Ausreisekontrolle des Fluges nach Istanbul-Sabiha Gökçen wurde ein 45-jähriger am frühen Morgen des 17. April festgenommen. Er hatte aus einer Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug seine Strafe in Höhe von 75 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro nicht vollständig bezahlt. Deshalb lies die Staatsanwaltschaft Göttingen den Mann per Haftbefehl suchen. Um seinen Flug nun doch antreten zu können, zahlte der 45-jährige die noch fehlenden 51 Tagessätze, Gesamt 1.530 Euro bei den Beamten der Bundespolizei vor Ort ein.

Ein weiterer Haftbefehl konnte im Laufe des Nachmittags bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges nach Istanbul vollstreckt werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte gegen einen 35-jährigen einen Haftbefehl ausgestellt, da dieser seine Strafe wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt hatte. 50 Tagessätze je 30 Euro wurden nicht beglichen. Auch hier konnte der Mann den gesamten, von der Haft befreienden Betrag in Höhe von 1.500 Euro begleichen.

Beide Männer erreichten die Flüge noch rechtzeitig und konnten ihren Osterurlaub in der Türkei antreten.

