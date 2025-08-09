PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in Garage - PM2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Gutenbergstraße in Ketsch. Ein 21-jähriger Mann arbeitete in einer Garage an seinem BMW M3, als sich Benzin durch einen Funkenschlag entzündete. Trotz Löschversuchen der Anwohner und dem entschlossenen Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ketsch brannte die Garage vollständig aus.

Auch eine angrenzende Garage mit den darin gelagerten Motorrädern sowie ein angrenzender Schuppen wurden beschädigt. Zu keiner Zeit bestand die Gefahr, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergreift.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf rund 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Schwetzingen fortgeführt.

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

