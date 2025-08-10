Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung durch Unbekannten - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag griff gegen Mitternacht ein unbekannter Täter einen 46-jährigen Besucher der Weinheimer Kerwe auf dem Marktplatz an. Der Geschädigte wurde mit Schlägen und Tritten attackiert. Durch das beherzte Eingreifen von Passanten, lies der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, insbesondere die eingreifenden Passanten, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell