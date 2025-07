Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Kaarst / Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (24.07.), circa 18 Uhr, bis Samstag (26.07.), etwa 14:10 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Einfamilienhaus an der Willicher Straße in Meerbusch eine Terrassentür auf. Es wurden Räume durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen ein Tresor mit Schmuck entwendet.

Zwischen Samstag (19.07.), circa 14 Uhr, und Sonntag (27.07.), 12:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Kampwebersheide" in Kaarst. Mutmaßliche Tatverdächtige beschädigten eine Terrassentür und durchwühlten das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenso kam es in der Zeit von Donnerstag (17.07.), circa 19:15 Uhr,bis Sonntag (27.07.), etwa 16:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Kreuzkapelle" in Korschenbroich. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über eine aufhebelte Kellertür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses. Es wurde Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell