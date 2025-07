Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: SUV-Fahrer zwingt Fahrerin von Kleinkraftrad zur Notbremsung

Neuss (ots)

Am Dienstag (22.07.), gegen 05:50 Uhr, wurde eine 57 Jahre alte Frau aus Neuss bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Industriestraße im Neusser Hafen leicht verletzt. Der an dem Unfall beteiligte Autofahrer entfernte sich, ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Die Frau war auf ihrem Kleinkraftrad in den Kreisverkehr eingefahren und wollte ihn in Höhe der Parkplätze wieder verlassen. Dabei kam ihr ein circa 50 Jahre alter Mann mit dunklen kurzen Haaren in seinem schwarzen SUV entgegen. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Frau den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsten beide Fahrzeugführer bis zum Stillstand ab. Die Fahrerin des Kleinkraftrades stürzte bei der Notbremsung und verletzte sich leicht. Der Fahrer des SUV soll anschließend um die Frau herumgefahren sein und sich dann mit überhöhter Geschwindigkeit über die Industriestraße entfernt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell