Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Portemonnaie entwendet

Neuss (ots)

Am Donnerstag (24.07.) stieg am Theodor-Heuss-Platz eine 75-jährige Neusserin gegen 11:30 Uhr in die U75 in Richtung Düsseldorf. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie in der Bahn von zwei Frauen angesprochen, welche ebenfalls am Theodor-Heuss-Platz in die Bahn stiegen. Die Unbekannten verwickelten die Dame in ein Gespräch und verließen nach circa zwei Stationen die U-Bahn. Kurz darauf bemerkte die Neusserin, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet sei und das Portemonnaie fehlte.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Eine Unbekannte sei circa 17 oder 18 Jahr alt, circa 165 Zentimeter groß und sprach gebrochen Deutsch. Sie trug ein helles / beiges Kopftuch und ein langes, beiges Kleid. Ebenso trug sie eine Schultertasche. Die zweite Tatverdächtige sei circa 16 Jahre alt und 150 Zentimeter groß. Sie habe schulterlange schwarze Haare und trug ein langes schwarzes Kleid.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Internetseite unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

