Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (23.07.), gegen 20:25 Uhr, stellten eingesetzte Beamte an der Isselstraße in Neuss auf der Mittelinsel eines Kreisverkehrs zwei umgeknickte Verkehrsschilder fest.

Am Donnerstag (24.07.), gegen 08:35 Uhr, konnte die Polizei an einem Kreisverkehr an der Straße "An der Norf", welche sich in der Nähe zur Isselstraße befindet, ein Verkehrszeichen feststellen, welches auf die Fahrbahn rage. Ebenso war an der Örtlichkeit ein Poller beschädigt worden. An der Vellbrüggener Straße konnte ein Fahrzeugteil aufgefunden werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallrekonstruktion übernommen und sucht nun Zeugen.

Wer Hinweise zu den Unfallverursachern oder zu den Unfallhergängen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell